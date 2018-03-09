Macaristan Müslüman karşıtlığında baş rolde

Macaristan'ın Sopron kentinde katıldığı bir forumda konuşan Köver, Londra'da 2001 yılından bugüne 500 kilisenin kapandığını, buna karşın 423 caminin inşa edildiğini ifade etti. Londra'da iki yıl sonra kiliseye giden Hıristiyanlar ile camiye giden Müslümanların sayısının aynı olacağını savunan Köver, "2020 yılında ayin yapan Hristiyanlar ile ibadet eden Müslümanların sayısı 800-900 bin civarında olacak. Ancak bu Hristiyanların yarısı 65 yaşı üzerindeyken, Müslümanların yarısı ise 25 yaşından daha genç olacak. Birleşik Krallık'ın kültürel ve demografik yapısı böyle görünüyor.

Soru şu, Macaristan bundan kaçınmak istiyor mu istemiyor mu?" diye konuştu. Köver, 8 Nisan'da Macaristan'da yapılacak parlamento seçimlerinin tüm Avrupa'nın kaderini etkileyeceği görüşünü savundu.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, göçmenlerin çoğunun İslam dünyasından geldiğini ve sürecin böyle devam etmesi durumunda Avrupa'nın birçok büyük kentinde Müslümanların çoğunlukta olacağını iddia etmişti.

Macaristan Devlet Bakanı Janos Lazar ise 7 Mart'ta yaptığı açıklamada, Viyana’nın göçmen ve yabancılar tarafından kötü bir yere dönüştürüldüğü yönünde açıklamalarda bulunmuş, Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz başta olmak üzere bir çok Avusturyalı siyasetçi Lazar'ın açıklamalarına tepki göstermişti.

HABER MERKEZİ