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Macron'dan ABD'ye İran eleştirisi

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, "Birçok açıdan müttefikimiz olan ABD, İsrail ve Suudi Arabistan'ın resmi açıklamaları görüyoruz ki neredeyse İran'da bizi savaşa götürecek açıklamalardır" dedi.

04 Ocak 2018 Perşembe 12:40
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Macron'dan ABD'ye İran eleştirisi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, birçok bakımdan müttefikleri olan ABD, İsrail ve Suudi Arabistan'ın resmi açıklamalarının neredeyse İran'da kendilerini savaşa götürecek açıklamalar olduğunu söyledi.

İran ile diyalog içinde olunmasının önemine değinen Macron, bu ülkeye yönelik uluslararası baskının artırılması ancak ilişkilerin kesilmemesi gerektiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Macron, "Birçok açıdan müttefikimiz olan ABD, İsrail ve Suudi Arabistan'ın resmi açıklamaları görüyoruz ki neredeyse İran'da bizi savaşa götürecek açıklamalardır" değerlendirmesini yaptı.

Bu koşullarda bir denge kurulmasının önemli olduğunu dile getiren Macron, İran'ın eylemlerini sınırlandırmaya yönelik bir strateji belirlenmesi gerektiğini savundu.

Macron, İran ile ilişkilerin kesilmesi durumunda şiddetli çatışmaların çıkabileceği uyarısında bulundu. İran'daki olaylar, 28 Aralık 2017'de Meşhed'de bir grup göstericinin, ülkedeki hayat pahalılığı, işsizlik, yolsuzluk gibi sorunları protesto etmesiyle başlamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
MacronSuudi ArabistanİranABDİsrailFransa
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