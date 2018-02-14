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Macron'dan 'Suriye'yi vuracağız' açıklaması

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, eğer Suriye'de sivillere karşı kimyasal silah kullanıldığı ispatlanırsa Suriye'ye saldırı düzenleyeceklerini söyledi.

14 Şubat 2018 Çarşamba 08:33
Macron'dan 'Suriye'yi vuracağız' açıklaması

Macron, Fransız istihbaratının bu iddiaları destekleyecek kanıtlara sahip olmadığını da ekledi. Fransa'nın başkenti Paris'te gazetecilere açıklamalar yapan Macron "Kimyasal silahlar konusunda kırmızı çizgilerimiz belli ve bir kez daha bu kırmızı çizgileri teyit ediyorum" dedi.

Macron açıklamasında şunları söyledi: "Bugün istihbaratımız ve silahlı kuvvetlerimiz, anlaşmalarda belirtilmiş olan kimyasal silahların sivillere karşı kullanıldığını tespit etmiş değil. Eğer bir kanıt bulunursa, Fransa bu kimyasal silahların üretildiği yerlere saldırı düzenleyecek."

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı görüşmeden de bahseden Macron, Putin'den "Kimyasal silah kullanmadığını söyleyen Suriye rejimini izlemeye devam ettiklerini" iletmesini istediğini belirtti.

DIŞ HABERLER

Anahtar Kelimeler:
MacronFransaSuriye
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