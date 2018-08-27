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Macron'dan Trump'a büyük şok!

Fransa lideri Macron, Avrupa'nın savunmasında ABD'ye güvenemeyeceklerini belirterek kıtanın yeni bir proje yürütmesini istedi.

27 Ağustos 2018 Pazartesi 14:35
Macron'dan Trump'a büyük şok!

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Donald Trump'ı hedef alan çok sert bir açıklama yaptı. Macron, "Avrupa'nın savunması için ABD'ye güvenmemeliyiz, yeni bir proje yürütmeliyiz" dedi.

Fransız lidere göre, kıtanın savunmasına tüm ülkeler dahil olmalı, buna Rusya da dahil. ABD lideri Trump, NATO'dan çıkmak istediğini daha önce birçok kez dile getirmişti.

Suriye'deki iç savaşa da değinen Macron, Suriye ordusunun kimyasal silah kullanması halinde yeni hava saldırıları düzenleneceğini ilan etti. Suriye'de hükümeti destekleyen Rusya, geçen hafta ABD, İngiltere ve Fransa'nın hava saldırısı planladığını ileri sürmüştü.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
MacronTrumpABDFransa
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