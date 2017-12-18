Macron, 'Muhatabımız Esad olacak'

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransız 2. Kanalı’nda katıldığı özel yayında gündeme dair soruları yanıtladı. Göreve geldiği Haziran ayından bu yana ikinci kez ulusal televizyona çıkan Macron, uluslararası arenada yeni bir liderliğin geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

Programda Suriye ve Ortadoğu’daki gelişmelere de değinen Macron, “Suriye’deki savaşın şubat sonuna kadar kazanılacağını, Beşar Esad’ın görevde olacağını, kendisiyle ve temsilcileriyle irtibatın devam edeceğini” ifade etti.

Suriye’de Esad’ın varlığının, savaşı kazanan taraflardan olan Rusya ve İran’ın korumasında olduğu için devam edeceğini aktaran Macron, “Suriye'de benim düşmanım DEAŞ” ifadelerini kullanmıştı.

Macron, geçen hafta yaptığı açıklamada, Fransız ordusunun uluslararası koalisyon çerçevesinde Eylül 2015’ten bu yana devam eden Suriye operasyonunu sona erdireceğini kaydetmişti. Rusya Savunma Bakanlığı, geçen hafta yaptığı açıklama ile Suriye’nin DEAŞ'dan temizlendiğini duyurmuştu.

HABER MERKEZİ