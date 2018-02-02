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Macron saçmalamaya devam ediyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, kendisinin Afrin'de gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili sarf ettiği "işgale dönüşmemeli" sözlerine Türkiye'den gelen tepkinin, "muhtemelen Türkiye'nin bulunduğu noktadan daha ileri gitme veya bölgede uzun süre kalmayı hedeflemediği" anlamı taşıdığını ifade etti.

02 Şubat 2018 Cuma 10:51
Macron saçmalamaya devam ediyor

Tunus ziyaretinin ardından Senegal'ın başkenti Dakar'a hareket etmeden önce havalimanında düzenlediği basın toplantısında, "Afrin operasyonu işgale dönüşmemeli" şeklindeki açıklamaları üzerine Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun gösterdiği tepkiye değinen Macron, şunları söyledi: "Şunu belirtmek isterim ki Türkiye'nin tepkisi, muhtemelen operasyonun sınırı güvence altına alma amacı taşıdığı, Türkiye'nin bugün bulunduğu noktadan daha ileri gitmeyi veya bölgede uzun süre kalmayı hedeflemediği anlamına geliyor."

Türkiye'nin sınırında yaptığı operasyonların, güvenliğini sağlamak ve IŞİD ile mücadele için "meşru bir hak" olduğunu aktaran Macron, ancak "operasyonların yönünün değişmesi ve işgal halini almasında tepkinin farklı olacağını" sözlerine ekledi.

 Fransa Cumhurbaşkanının "Afrin operasyonu işgale dönüşmemeli" şeklindeki açıklamalarının ardından, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, şu yanıtı vermişti: "Afrin operasyonuyla ilgili Fransa ya da başka hiçbir ülke bize ders veremez. Bu operasyonun amacının ne olduğunu çok iyi biliyorlar, kendilerine de net bir şekilde anlattık, bilgi de verdik. Dışışleri Bakanıyla da görüştük, Cumhurbaşkanımız zaten Macron ile görüşüyor. Maalesef bu Avrupalıların şöyle bir ikiyüzlülüğü var; bunu genel söylüyorum.."

DIŞ HABERLER

Anahtar Kelimeler:
FransaMacronAfrinTürkiyeAnkaraçavuşoğluIşgalTSK
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