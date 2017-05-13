L'Obs dergisine açıklama yapan Bayrou, gelecek ay yapılacak milletvekili genel seçimi için Cumhuriyet Yürüyüşü partisinin adayları listesinde kendi hareketinin üyelerine yeterince yer verilmemesini eleştirdi. AA
Macron’un listesi krize yol açtı
Fransa Cumhurbaşkanı seçilen Emmanuel Macron'un seçimden önce ittifak yaptığı Demokrat Hareketin lideri François Bayrou'nun üyelerine milletvekili genel seçimi adayları listesinde yeterince yer vermemesi krize yol açtı
13 Mayıs 2017 Cumartesi 16:07
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