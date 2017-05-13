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Macron’un listesi krize yol açtı

Fransa Cumhurbaşkanı seçilen Emmanuel Macron'un seçimden önce ittifak yaptığı Demokrat Hareketin lideri François Bayrou'nun üyelerine milletvekili genel seçimi adayları listesinde yeterince yer vermemesi krize yol açtı

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Macron’un listesi krize yol açtı

 L'Obs dergisine açıklama yapan Bayrou, gelecek ay yapılacak milletvekili genel seçimi için Cumhuriyet Yürüyüşü partisinin adayları listesinde kendi hareketinin üyelerine yeterince yer verilmemesini eleştirdi. AA

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