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Maduro ABD'ye kapıyı gösteriyor

Venezuela'da geçen hafta sonu yapılan tartışmalı devlet başkanlığı seçimlerinden zaferle ayrılan Nicolas Maduro, ülkesindeki üst düzey iki ABD'li diplomatı sınır dışı edeceklerini duyurdu. Maduro, "İmparatorluk bize burada hükmedemez" ifadesini kullandıktan sonra "Bize karşı komplo kurmanızdan bıktık" diyerek ABD'nin Caracas'taki maslahatgüzarı Todd Robinson ve yardımcısı Brian Naranjo'ya ülkeyi terk etmeleri için 48 saat tanıdığını söyledi. Venezuela’da devlet başkanlığı seçimlerini iktidardaki Nicolas Maduro kazandı. Seçimleri boykot etmeyen tek muhalif aday Henri Falcon ise birçok usulsüzlük yapıldığını iddia ederek oylamayı tanımadığını açıkladı. Robinson ve Naranjo'yu ABD dış istihbarat servisi CIA'in Venezuela'daki şefleri olmakla suçlayan Maduro, ikilinin, seçimler öncesi muhalefete boykot çağrısında bulunduğunu iddia etti. Seçimler öncesi Maduro'nun karşısına çıkacak popüler adayların yarışmasına engel olunması sonrası birçok muhalefet partisi boykot kararı almıştı. ABD'de tarafından "hileli" olarak değerlendirilen seçimler, Avrupa Birliği gözlemcileri tarafından da "usulsüz" görülmüş ve uluslararası standartlardan uzak olarak nitelendirilmişti. Maduro, muhalefetin seçimlere katılmamasından dolayı ABD'yi sorumlu tuttu. Devlet Başkanı, "Muhalefetin kademeli olarak seçimlerden çekilmesinin en büyük ve belirleyici nedeni aşırıcı ABD hükümetinin, hangi senaryo altında gerçekleşirse gerçekleşsin Nicolas Maduro tarafından kazanılacağını bilmesinden dolayı seçimlerin meşruiyetine gölge düşürmek istemesidir" şeklinde konuştu. ABD Başkanı Donald Trump yönetimini suçlayan Venezuela Devlet Başkanı, ekonomik darboğazdaki ülkesine, seçimleri takip eden Pazartesi günü getirilen yeni yaptırımları halkına karşı "saldırgan" bir tutum olarak değerlendirdi. DIŞ HABERLER

23 Mayıs 2018 Çarşamba 17:51
Maduro ABD'ye kapıyı gösteriyor

Venezuela'da geçen hafta sonu yapılan tartışmalı devlet başkanlığı seçimlerinden zaferle ayrılan Nicolas Maduro, ülkesindeki üst düzey iki ABD'li diplomatı sınır dışı edeceklerini duyurdu. Maduro, "İmparatorluk bize burada hükmedemez" ifadesini kullandıktan sonra "Bize karşı komplo kurmanızdan bıktık" diyerek ABD'nin Caracas'taki maslahatgüzarı Todd Robinson ve yardımcısı Brian Naranjo'ya ülkeyi terk etmeleri için 48 saat tanıdığını söyledi.

Venezuela’da devlet başkanlığı seçimlerini iktidardaki Nicolas Maduro kazandı. Seçimleri boykot etmeyen tek muhalif aday Henri Falcon ise birçok usulsüzlük yapıldığını iddia ederek oylamayı tanımadığını açıkladı. Robinson ve Naranjo'yu ABD dış istihbarat servisi CIA'in Venezuela'daki şefleri olmakla suçlayan Maduro, ikilinin, seçimler öncesi muhalefete boykot çağrısında bulunduğunu iddia etti.

Seçimler öncesi Maduro'nun karşısına çıkacak popüler adayların yarışmasına engel olunması sonrası birçok muhalefet partisi boykot kararı almıştı. ABD'de tarafından "hileli" olarak değerlendirilen seçimler, Avrupa Birliği gözlemcileri tarafından da "usulsüz" görülmüş ve uluslararası standartlardan uzak olarak nitelendirilmişti. Maduro, muhalefetin seçimlere katılmamasından dolayı ABD'yi sorumlu tuttu.

Devlet Başkanı, "Muhalefetin kademeli olarak seçimlerden çekilmesinin en büyük ve belirleyici nedeni aşırıcı ABD hükümetinin, hangi senaryo altında gerçekleşirse gerçekleşsin Nicolas Maduro tarafından kazanılacağını bilmesinden dolayı seçimlerin meşruiyetine gölge düşürmek istemesidir" şeklinde konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump yönetimini suçlayan Venezuela Devlet Başkanı, ekonomik darboğazdaki ülkesine, seçimleri takip eden Pazartesi günü getirilen yeni yaptırımları halkına karşı "saldırgan" bir tutum olarak değerlendirdi. DIŞ HABERLER

Anahtar Kelimeler:
MaduroABDTrump
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