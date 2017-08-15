Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Maduro harekete geçti

Venezuela Devlet Başkanı, Trump'ın "askeri müdahale" imasının ardından ordudan askeri tatbikat yapmasını istedi

Bu haber kez okundu.

Maduro harekete geçti

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkesinin askeri tatbikat düzenleyeceğini bildirdi. Caracas'taki başkanlık sarayı Miraflores önünde toplanan hükümet yanlısı göstericilere hitap eden Maduro, Genelkurmay Başkanı'na 26-27 Ağustos'ta askeri tatbikat yapmak için hazırlıklara başlama emri verdiğini söyledi. Maduro, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Venezuela'daki siyasi krizin çözümü konusunda askeri müdahaleyi seçenek olarak gösteren açıklamalarını "kaba, ölçüsüz ve küstah" olarak nitelendirdi. Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez de düzenlediği basın toplantısında, hükümete yönelik tehditler karşısında tüm savunma makamlarıyla görüşeceğini belirtti. Lopez, "Hiçbir millet bizden özgür ve bağımsız olma hakkını alamayacak. Ülkesini seven herkesi bu talihsiz tehdide karşı koymaya çağırıyorum." dedi. 

Trump, cumartesi günü, Venezuela'daki ulusal kurucu meclis seçimlerinin ardından devam eden siyasi krizin çözümüyle ilgili olarak, "Venezuela için birçok seçeneğimiz var. Bu arada askeri seçeneği de dışlamayacağım." açıklamasını yapmıştı. AA
İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
TatbikatOrduAskeri MüdahaleTrumpVenezuela Devlet BaşkanıMaduro Harekete Geçti
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100