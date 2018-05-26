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Maduro’dan ‘darbe’ suçlaması

Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD yönetimini ‘Bolivar Devrimi’ni yok etmek’ istemek ve bu amaçla Venezüella’da askeri darbe yapmayı planlamakla suçladı

26 Mayıs 2018 Cumartesi 16:12
Maduro’dan ‘darbe’ suçlaması

Venezüella, ABD Maslahatgüzarı'nı 'hükümete karşı komplo kurma' suçlamasıyla sınırdışı ediyor. Geçtiğimiz pazar günü gerçekleşen seçimlerde yüzde 68 oy alarak yeniden Venezüella Devlet Başkanı olarak seçilen Nicolas Maduro, ADB yönetiminin ‘Bolivar Devrimi'ni yok etmek' amacıyla Venezüella'da askeri darbe gerçekleştirmeyi planladığını söyledi.

Maduro daha önce de ABD Maslahatgüzarı Todd Robinson'ın hükümete karşı komplo kurma suçlamasıyla sınır edilmesini talep etmiş, ABD Dışişleri Bakanlığı ise Caracas'ın bu adımına karşılık olarak Venezüellalı 2 diplomatın 48 saat içinde ülkeden ayrılması talimatı vermişti.

Maduro, geçen pazar günü gerçekleşen seçimlerde yüzde 68 oy alarak yeniden Venezüella Devlet Başkanı olarak seçilmişti. Seçimlere katılım oranı ise yüzde 46 olarak belirlenmişti. Aralarına ABD, Kanada, Arjantin, İspanya ve Almanya'nın bulunduğu bir dizi ülke, seçimlerin 'gayrimeşru' olduğunu iddia ederek, Maduro'nun yeniden seçilmesinin demokratik olmadığını belirtmişti.
AA

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