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Makedonya Cumhurbaşkanı Türkiye'ye geliyor

Makedonya Cumhurbaşkanı İvanov, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetlisi olarak yarın Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.

18 Şubat 2018 Pazar 13:23
Makedonya Cumhurbaşkanı Türkiye'ye geliyor

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Makedonya Cumhurbaşkanı İvanov'un Türkiye'yi ziyaret edeceği belirtildi.

İvanov'un, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetlisi olarak 20 Şubat Salı günü Türkiye'ye resmi bir ziyaret yapacağı belirtilen açıklamada, "Ziyaret sırasında yapılacak görüşmelerde, Türkiye ve Makedonya'nın mükemmel seviyede olan ilişkilerinin daha da geliştirilmesi ile her iki ülke ve tüm Balkanlar için refah, barış ve kalkınma yolunda atılabilecek ortak adımların ele alınması öngörülmektedir" ifadesine yer verildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Makedonya CumhurbaşkanıMakedonyaErdoğan
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