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Malezya'da hatalı hava yastığı paniği

Malezya Ulaştırma Bakanı Anthony Loke, hatalı hava yastığı tespit edilen 71 bin 315 araç için "saatli bomba" nitelemesi yaptı

02 Haziran 2018 Cumartesi 18:05
Malezya'da hatalı hava yastığı paniği

Malezya Ulaştırma Bakanı Anthony Loke, ülkede hatalı hava yastığı tespit edilen 71 binden fazla araç olduğunu ve şimdiye kadar 7 kişinin bu hava yastıkları nedeniyle hayatını kaybettiğini belirtti. Geçen hafta meydana gelen bir trafik kazasında yaşamını yitiren sürücünün boynuna hatalı hava yastığından fırlayan metal parçaların saplandığını anlatan Loke, daha önce tespit edilen ve geri çağırılan 71 bin 315 Honda sürücüsüne, Takata marka hava yastıklarının değiştirilmemesi durumunda ceza kesileceğini söyledi.

İnsan hayatının herşeyden daha önemli olduğunu ifade eden Loke, hatalı hava yastığı olan araçları her an ölüme sebep olabilecek bir "saatli bomba" gibi nitelendirdi. Honda Malezya, meydana gelen kazada sürücünün hayatını kaybetmesine neden olan hava yastığının Takata şirketi tarafından üretildiğini doğruladı. Yapılan açıklamada, "Şimdiye kadar 224 bin aracın hava yastığı değiştirildi.

Hayatını kaybeden sürücünün evine 2004 model Honda aracın hava yastığının değiştirilmesini bildiren 28 mektup gönderildi. Ancak sürücünün ev adresini değiştirdiği için mektuplardan haberdar olamadığını tespit etmiş bulunmaktayız." ifadeleri kullanıldı.

Takata şirketi tarafından üretilen hava yastıkları nedeniyle dünya genelinde şimdiye kadar 23 kişinin öldüğü 180'den fazla insanın da yaralandığı belirtiliyor. Hatalı hava yastığı üretiminden dünya çapında etkilenen toplam araç sayısı ise 69 milyon olarak tahmin ediliyor. Takata, hatalı hava yastıklar nedeniyle ABD'de görülen davada 1,58 milyar dolar tazminat ödemişti.
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