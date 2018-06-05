Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
97823
ALTIN
191.914
DOLAR
4.5959
STERLİN
6.1600
EURO
5.3841

Malezyalılar kolları sıvadı

Malezya halkı, dış borcun ödenmesine katkı sağlamak için bir haftada 9 milyon dolar topladı

05 Haziran 2018 Salı 18:13
Malezyalılar kolları sıvadı

Malezya hükümetinin, ülke borçlarını ödemeye yönelik halkın desteğini öngören 'Ümit Fonu'nu faaliyete geçirmesiyle toplanan para bir haftada 9 milyon dolara ulaştı. Ekonomi Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ümit Fonu ile ülke borçlarının ödenmesi için halktan 9 milyon dolar toplandığı belirtildi.

Malezya halkı, bir hafta önce faaliyete geçen fon için sadece ilk gün 1.76 milyon dolar bağış yapmıştı. Malezya'nın, eski Başbakan Necip Rezak döneminden kalan yaklaşık 252 milyar dolar borcu bulunuyor. Ümit Fonu'nu faaliyete geçiren Başbakan Mahathir Muhammed, 9 Mayıs'ta genel seçimleri kazanarak göreve geldiğinde ülkeyi yeniden inşa etme çağrısında bulunmuştu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bulgaristan'da Jivkov ruhuna geri dönüş
Bulgaristan'da Jivkov ruhuna geri dönüş
İran dümeni yine nükleere kırdı
İran dümeni yine nükleere kırdı
BRICS işbirliğini güçlendiriyor
BRICS işbirliğini güçlendiriyor
Suud'da 10 kadına ehliyet
Suud'da 10 kadına ehliyet
Mescid-i Aksa'nın değişmeyen gerçeği
Mescid-i Aksa'nın değişmeyen gerçeği
Döktüğü kahveyi kendisi temizledi
Döktüğü kahveyi kendisi temizledi
İsrail tatbikatlara doymuyor
İsrail tatbikatlara doymuyor
Çin'den ABD'ye sert tepki
Çin'den ABD'ye sert tepki
Putin'den Kim'e sürpriz davet
Putin'den Kim'e sürpriz davet
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim