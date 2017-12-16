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Meksika'da orduya polis yetkisi

Meksika'da iktidardaki Kurumsal Devrim Partisi (PRI) tarafından hazırlanan ve orduya yasal olarak polisin görevlerini veren yasa tasarısı, Kongre'den geçti.

16 Aralık 2017 Cumartesi 10:09
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Meksika'da orduya polis yetkisi

Orduya kentlerde baskın düzenleme, izinsiz gösterilere müdahale etme, yollarda kontrol noktası kurma ve benzeri birçok yetki veren tasarının yasalaşması için Devlet Başkanı Pena Nieto'nun imzası gerekiyor.

Yasa, devlet başkanına, "ulusal güvenliğe yönelik tehditlerin" olduğu ve polisin şiddet olaylarıyla baş edemediği noktalara bir yıla kadar asker konuşlandırılmasına izin veren bir kararname çıkarmasına olanak sağlıyor. Yasa tasarısı, ay başında, 115'e karşı 248 oyla Meksika meclisinin alt kanadından geçmişti.

PRI yetkilileri, yasanın gerektiğinde devlet başkanının kararıyla ve polisin yetersiz kaldığı durumlarda kullanılacağını savunuyor. 

Öte yandan, tasarının yeterince tartışılmadığını ve ülkeyi askerileştireceğini belirten muhalefet partileri, yasal düzenlemenin devlet başkanına, istediği zaman sıkıyönetim ilan etme yetkisini vereceğini ileri sürüyor.

AA

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