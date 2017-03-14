Menbiç’te ABD-Rusya ittifakı

Gazetecilere konuşan Davis "Çarpışma ihtimalini azaltıyoruz, kesinlikle Rusların ne yaptığından haberdarız, operasyonlarıyla ilgili gelişmelerden bizi haberdar ediyorlar" dedi. ABD ve Rusya'nın Cuma günü Suriye'de operasyonları sırasında çarpışma ihtimalini azaltmak için hava operasyonlarına yönelik anlaşma memorandumunu (MOU) kullanmaya başladığını aktaran Davis, "Menbiç ve çevresinde güvenlik ve caydırma misyonunu sürdüren az sayıda özel kuvvet mensubumuz mevcut. Bu, ortak düşman IŞİD'e karşı tüm güçleri odakta tutma konusunda çok başarılı oldu" dedi. Davis, Pentagon'un Menbiç'teki güçler arasında çok fazla tartışma ve çatışma kaydetmediklerini vurguladı.

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