Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
99870
ALTIN
191.451
DOLAR
4.5943
STERLİN
6.1242
EURO
5.3546

Merapi Yanardağı'nda patlama

Endonezya'nın Cava Adası'nda bulunan Merapi Yanardağı'nda patlama meydana geldiği bildirildi

01 Haziran 2018 Cuma 11:54
Merapi Yanardağı'nda patlama

Endonezya'nın Cava Adası'nda bulunan Merapi Yanardağı'nda patlama meydana geldiği bildirildi. Volkanoloji ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezinden (PVMBG) yapılan açıklamada, Yogyakarta kentindeki Merapi Yanardağı'ndan püsküren kül ve dumanın 6 kilometrelik yüksekliğe kadar çıktığı belirtildi. Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, yanardağdan püsküren kül ve dumanın, şimdilik Adisutjipto Havalimanı'ndaki uçuşlarda herhangi bir aksamaya neden olmadığını ifade etti. Nugroho, dağın çevresindeki 3 kilometrelik alanın boşaltılması uyarısında bulundu. Merapi Yanardağı'nda 22 Mayıs'ta meydana gelen patlamaların ardından bölgedeki alarm ikinci seviyeye yükseltilmişti. Cava Adası'nda yer alan 2 bin 968 metre yüksekliğindeki Merapi Yanardağı'nın 2010'da lav püskürtmesi sonucu 347 kişi hayatını kaybetmişti. "Pasifik Ateş Çemberi" deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya'da 130 aktif yanardağ bulunuyor. AA

Anahtar Kelimeler:
Yanardağ
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD'ye İlk misilleme Kanada ve Meksika'dan
ABD'ye İlk misilleme Kanada ve Meksika'dan
Suriyeli mülteciler için para bitmiş
Suriyeli mülteciler için para bitmiş
Mescid-i Aksa'da namaz kılmanın zorluğu
Mescid-i Aksa'da namaz kılmanın zorluğu
Resmi binalara haç zorunluluğu
Resmi binalara haç zorunluluğu
Çin'e aktif rol alması çağrısı
Çin'e aktif rol alması çağrısı
Nijerya'da Boko Haram saldırısı
Nijerya'da Boko Haram saldırısı
Flaş açıklama! İtalya'dan AB'ye Euro tehdidi
Flaş açıklama! İtalya'dan AB'ye Euro tehdidi
Esad'dan YPG'ye gözdağı... Gözler Türkiye'de!
Esad'dan YPG'ye gözdağı... Gözler Türkiye'de!
Avrupa'nın gözü Beyaz Saray'da
Avrupa'nın gözü Beyaz Saray'da
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim