Merkel 'Avrupa dağılabilir' dedi

Başbakan Merkel, yaptığı konuşmada, Trump'ın tutumunu eleştirerek, "Aldatılmaya izin vermeyiz. Aksine böyle bir durumda harekete geçeriz." şeklinde konuştu. Merkel, ABD'nin, Avrupa ülkelerinden ithal ettiği çelik ve alüminyumun yanı sıra Alman otomobillerine de gümrük şartı koyması durumunda, bu ülkeye karşı geniş çaplı önlemler alacaklarını ve diğer Avrupa ülkelerini de yanlarına çekmeye çalışacaklarını söyledi.

Trump'ın G-7 zirvesi sonunda yayınlanan ortak bildirgeden çekileceğini bildirmesini de eleştiren Merkel, "Tweet ile bildirilen iptal kararı elbette memnuniyet verici değil ve aynı zamanda bir parça da moral bozucu." dedi.

Eleştirilerin dozunun artırılmasının yine de olayları daha iyi hale getirmeyeceğini ifade eden Merkel, Trump ile görüşmeleri sürdüreceğini ve Brüksel'deki NATO zirvesinde de bu fırsatı bulacağını kaydetti.

Trump'a karşı şimdiden önlemler aldıklarını ve bunları 1 Temmuz'da Dünya Ticaret Örgütü'ne (WTO) ileteceklerini belirten Merkel, Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun da ABD'ye karşı alacağı önlemlerden vazgeçmediğini söyledi. "Hiç bir şey yapmamak, tümüyle şantaja boyun eğdiğimiz şeklinde izlenim yaratılması riskini taşıyor." ifadesini kullanan Merkel, ABD'ye karşı önlemlerin itinayla düşünüldüğünü ve çok fazlasıyla da abartılı olmayacağını kaydetti.

Merkel, uluslararası alanda faaliyete geçilmeden önce bu tür önlemlerin stratejik etkileri konusunda görüş alışverişinde bulunulmasının faydalı olacağını da kaydetti. Trump'ın tutumunun, Avrupa ülkelerinin, kaderlerini daha sıkı bir şekilde kendi ellerine almaları gerektiğini gösterdiğini de ifade eden Merkel, her ülkenin kendi başına hareket ederek ABD, Çin ya da diğer bir ülkeyle anlaşmaya çalışması durumunda Avrupa'nın dağılacağı uyarısında bulundu.

G7'de toplantı bitti kavga bitmedi

Zirveden erken ayrılan Trump'ın ortak bildiriyi imzalamayacağını duyurması, ABD ile en yakın müttefikleri arasındaki ticaret savaşı konusunda kırılgan da olsa bir görüş birliği beklentisini tamamen yıktı.

Trump cumartesi günü Trudeau'nun ABD'nin alüminyum ve çeliğe getirdiği ek gümrük vergilerini 'küçük düşürücü' olarak tanımlaması sonrası karşı yaptırımların duyurusunu yapmış ve ABD Temsilciler Meclisi'nden G7 zirvesinin sonuç bildirgesini tanımamasını istemişti.

Trump attığı bir Twitter mesajında, "Eğer karşılıklı olmayacaksa, adil ticarete bundan sonra aptal ticaret demek gerekecek" dedi. Trump mesajını "Kanada'ya göre onlar ABD ile ticaretten yaklaşık 100 milyar dolar elde etti. (Sanırım bunla övünüyorlardı ve yakalandılar) Asgari miktar 17 milyar dolar. Süt ürünlerinde bizden alınan vergi yüzde 270.

Sonra bunu yüksek sesle söyleyince Justin (Trudeau) inciniyor!" dedi. Mesajlarında " Almanya NATO'ya gayri safi milli hasılasının yüzde 1'ini yavaşça öderken, biz çok daha fazla olan gayri safi yurtiçi hasılamıızın yüzde 4'ünü ödüyoruz. Kimse bunun mantıklı olduğu düşünüyor mu? Avrupa'yı büyük ekonomik kayıplarda koruyoruz, ki bu iyi bir şey, ancak ardından ticarette adil olmayan şekilde kazıklanıyoruz.

Değişim geliyor" diyen Trump "Üzgünüm, dost ya da düşmanlarımızın artık bizden ticaret konusunda faydalanmasına izin veremeyiz. Önce ABD'li işçiye önem vermeliyiz" ifadelerini kullandı.

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