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Merkel'den Kafkasya turu

Almanya Başbakanı Angela Merkel, toprak bütünlüğü sorunları nedeniyle Gürcistan'ın kısa sürede NATO üyeliğinin mümkün olmadığını söyledi

24 Ağustos 2018 Cuma 16:09
Merkel'den Kafkasya turu

Almanya Başbakanı Angela Merkel, toprak bütünlüğü sorunları nedeniyle Gürcistan'ın kısa sürede NATO  üyeliğinin mümkün olmadığını söyledi. Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te resmi temaslarda bulunan Merkel, sabah saatlerinde Gürcü muhalefet partileri yetkilileriyle görüştü. Merkel daha sonra Tiflis İvane Javakhişvili Devlet Üniversitesinde öğrencilerle bir araya gelerek sorularını cevapladı.

Bir öğrencinin Gürcistan'ın toprak bütünlüğüne ilişkin sorusunu cevaplayan Merkel, Gürcistan topraklarının işgal altında olduğunu vurguladı. Merkel, Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden ayrılıkçı Abhazya ve Güney Osetya'da yaşananları büyük adaletsizlik şeklinde nitelendirerek, "Bu bir işgaldır. Benim cevabım şudur ki ülke topraklarının yüzde 20'si işgal edildi ve bu büyük ve açık bir adaletsizliktir" dedi. Gürcistan'ın NATO ile entegrasyonu konusundaki soruya Merkel, Gürcistan'ın Avrupa Birliği (AB) ile NATO'ya yavaş yavaş yaklaştığını ancak toprak bütünlüğü sorunlarından dolayı NATO'ya hızlı üye olmasının mümkün olmadığı cevabını verdi. Merkel, akabinde Ermenistan'a gitti. AA

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