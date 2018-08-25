Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
90186
ALTIN
233.637
DOLAR
6.1028
STERLİN
7.7416
EURO
6.9689

Merkel gözünü Azerbaycan'a dikti

Almanya Başbakanı Angela Merkel, üç günlük Güney Kafkasya ziyaretinin son durağı Azerbaycan'da enerji ortaklığını derinleştirme mesajı verdi

25 Ağustos 2018 Cumartesi 15:40
Merkel gözünü Azerbaycan'a dikti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya gelen Merkel, Almanya ve Avrupa Birliği'nin, enerji ve özellikle de doğalgaz konusunda Rusya'ya olan bağımlığını azaltmak üzere Azerbaycan'la enerji ilişkilerini geliştirme yönünde istekli olduklarını kaydetti. İki liderin görüşmesinde Azerbaycan'dan başlayıp, Gürcistan üzerinden Türkiye'ye ulaşan ve buradan da Yunanistan ve İtalya'ya doğru devam eden Trans Anadolu doğalgaz boru hattının (TANAP) ve buna bağlı olarak Güney Koridoru'nun da aralarında bulunduğu kimi projelerin genişletilmesi gündeme geldi. Şahdeniz 2, Güney Kafkasya Boru Hattı, TANAP ve Trans-Adriyatik Boru Hattı'ndan (TAP) oluşan Güney Gaz Koridoru projesi, Avrupa'ya Türkiye, Yunanistan, Arnavutluk ve Adriyatik Denizi aracılığıyla doğal gaz taşınmasını öngörüyor.

Projenin 2020 yılında tamamlanması planlanıyor. Ancak uzmanlar, 2000'li yıllarda başlanan projenin güncelliğini yitirdiğini ve nihayetinde Avrupa'nın talebinin sadece yüzde 2'sini karşılayabileceğini belirtiyor. Hazar Denizi kıyısındaki devasa Şah Deniz doğalgaz sahasından çıkan gazı Avrupa'ya taşımak için başlattığı projede ikinci aşamayı devreye sokmaya hazırlanan Azerbaycan, doğalgaz pazarındaki rolünü artırmak istiyor.

Şah Deniz 2 adlı proje ile 2020 yılından itibaren 16 milyar metreküp gaz üretilmesi ve bu gazın da 10 milyar metreküpünün Türkiye üzerinden Avrupa'ya satılması hedefleniyor. Altı milyar metreküpünün alıcısı ise Türkiye ve Gürcistan olacak. Ayrıca Türkmenistan, İran ve Irak'tan Avrupa'ya gaz taşınması seçeneği bulunuyor. İran, Rusya, Kazakistan, Türkmenistan ve Azerbaycan, potansiyel olarak büyük gaz ve petrol kaynağına sahip Hazar Denizi'ndeki kaynakların nasıl paylaşılacağı konusunda geçtiğimiz haftalarda prensipte uzlaşma sağlamıştı.
DIŞ HABERLER

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD bölgedeki 'en gerici rejimleri' destekliyor
ABD bölgedeki 'en gerici rejimleri' destekliyor
Trump kendi bakanıyla kavgaya tutuştu
Trump kendi bakanıyla kavgaya tutuştu
Filistin direniyor İsrail öldürüyor
Filistin direniyor İsrail öldürüyor
Sığınmacılar açlık grevinde
Sığınmacılar açlık grevinde
Meşhed'te patlama can aldı
Meşhed'te patlama can aldı
Yeni başbakan Morrison oldu
Yeni başbakan Morrison oldu
Pakistan ABD'yi yalanladı
Pakistan ABD'yi yalanladı
Hazar Denizi kuruyabilir
Hazar Denizi kuruyabilir
Merkel'den Kafkasya turu
Merkel'den Kafkasya turu
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim