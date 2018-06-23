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Merkel'in gündemi sığınmacılar

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Ürdün'ün ardından Lübnan'ı ziyaret ederek Saad Hariri ile görüştü

23 Haziran 2018 Cumartesi 16:34
Merkel'in gündemi sığınmacılar

İki liderin en önemli gündem maddesi Lübnan'daki Suriyeli sığınmacılardı. Almanya Başbakanı Angela Merkel, Ürdün ve Lübnan'ı kapsayan iki günlük ziyaretine Beyrut'ta devam etti. Merkel Beyrut'ta Lübnan Başbakanı Saad Hariri ile bir araya geldi. Alman hükümetinden yetkililer Merkel'in Hariri ile görüşmesinin "mükemmel geçtiğini" belirtti. Hariri'nin ofisinden yapılan açıklamada, Almanya'nın "başarılı ve istikrarlı bir Lübnan'ın arkasında olduğunu" dile getirdiği kaydedildi.

Hariri ülkesindeki sığınmacı krizinin aşılması için uluslararası yardım yapılmasını istedi. Merkel'le görüşmesinde Lübnan'daki Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönmesini de gündeme getiren Hariri, "Sığınmacı sorununun tek kalıcı çözümü, sığınmacıların Suriye'ye dönmesi. Ancak elbette insan onurunun korunacağı güvenli bir biçimde" dedi. Lübnan Suriye'deki savaş nedeniyle toplam bir milyon 200 bin sığınmacı aldı. Lübnan'ın nüfusu ise yaklaşık altı milyon.

Başbakan Merkel, Hariri ve BM Mülteciler Yüksek Komiserliği temsilcisi ile görüşmesinin ardından, Almanya'nın sığınmacıların ülkelerine dönebilmeleri için üzerine düşeni yapmayı istediğini kaydetti.

Merkel, "Ancak geri dönme düşüncesi değerlendirilecekse, o zaman güvenli koşullar sağlanmak zorunda" dedi. Almanya Lübnan'a geçen yıl 380 milyon euro yardımda bulundu. Bu yardımın, sığınmacıların ihtiyaçlarının giderilmesi ve özellikle çocukların okula gidebilmesine harcandığı belirtiliyor.
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