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Merkel'in önerisi İran'ı memnun etmedi

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, nükleer anlaşmanın tarafı Avrupalı ülkelerin anlaşmanın korunması için ülkesine sunduğu öneri paketini 'ümitsizlik verici' olarak nitelendirdi

06 Temmuz 2018 Cuma 15:22
Merkel'in önerisi İran'ı memnun etmedi

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Almanya Başbakanı Angela Merkel'le yaptığı telefon görüşmesinde, nükleer anlaşmanın tarafı Avrupalı ülkelerin anlaşmanın korunması için İran'a sunduğu öneri paketinin ümit verici olmadığını söyledi.

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ruhani ile Merkel'in telefonda görüştüğü belirtildi. Görüşmede, ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesinden sonra anlaşmanın tarafı Avrupalı ülkelerin anlaşmanın nasıl devam edeceğine ilişkin konumlarını açıkça sunmaları için sınırlı bir süre olduğunu dile getiren Ruhani, şunları kaydetti: "Eğer Viyana'daki dışişleri bakanları toplantısında Avrupa ülkeleri İran'ı iş birliği ve ortak faaliyetler konusunda ikna ederse Avrupa ile iş birliğine devam edeceğiz."

Ruhani, anlaşmanın tarafı Avrupalı ülkelerin anlaşmanın korunması için İran'a sunduğu öneri paketini "ümitsizlik verici" olarak niteleyerek "Maalesef, İran'a sunulan öneri paketi pratik bir yaklaşım ve işbirliğinin devamı için kesin bir yol ortaya koymadı" ifadesini kullandı.

Öte yandan Almanya Başbakanı Merkel ise İran'a sunulan öneri paketinin genel mevzuatlar ile temel ilkeleri içerdiğini fakat detaylar için görüşmelerin sürdürülmesi gerektiğini belirtti.

Avrupa'nın anlaşmanın devamından yana olduğunu vurgulayan Merkel, "Nükleer anlaşmada kalmak istediğimizden eminiz ve görüşmeleri sakin bir ortamda sürdürmemiz gerektiğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
İranABHasan RuhaniMerkel
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