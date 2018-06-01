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Mescid-i Aksa'da namaz kılmanın zorluğu

Batı Şeria'daki Filistinliler, İsrail'in çıkardığı zorluklar ve engellere rağmen ramazan ayının üçüncü cuma namazını Mescid-i Aksa'da kılmak için çeşitli yollarla Kudüs'e akın ediyor

01 Haziran 2018 Cuma 15:57
Mescid-i Aksa'da namaz kılmanın zorluğu

Batı Şeria'daki Filistinliler, İsrail'in çıkardığı zorluklar ve engellere rağmen ramazan ayının üçüncü cuma namazını Mescid-i Aksa'da kılmak için çeşitli yollarla Kudüs'e akın ediyor. Ayrım Duvarı'nın Batı Şeria tarafında kalan binlerce Filistinli, cuma namazını Aksa'da kılmak amacıyla Kudüs'e geçmek için sabah saatlerinden itibaren yola çıktı. İşgal altındaki Batı Şeria ile Kudüs arasında 2003'te inşa edilen 5 metre yüksekliğindeki beton duvar boyunca çok sayıda İsrail askeri kontrol noktası yer alıyor. İsrail, olağan günlerde özel izinliler dışında Batı Şeria'daki Filistinlilerin Kudüs'e geçişine izin vermiyor.

Abluka altındaki Gazze'de yaşayanların ise ne Kudüs'e ne de başka bir yere seyahat etme hürriyeti bulunuyor. Batı Şeria'da yaşayanlardan ise kimi özel izinle kontrol noktalarından geçmek için uzun kuyruklar oluştururken, kimi de İsrail'in engellemeleri nedeniyle Ayrım Duvarı'nı aşarak Aksa'ya ulaşmaya çalışıyor. İsrail'in 12 ile 40 yaş arası erkeklerin Kudüs'e girişine izin vermemesi nedeniyle özellikle gençler Ayrım Duvarı'nı tırmanarak kente geçiyor.

Ayrım Duvarı'nın çeşitli yerlerine merdiven dayayan ve tırmanan gençler, Aksa'da bir vakit namaz kılmak için zorlu yolculuğu göze alıyor. Bununla kalmayıp zaman zaman düşme ya da İsrail askerlerine yakalanma tehlikesi de yaşıyorlar. Öte yandan özellikle kadınlar ve 40 yaş üstü erkekler, Kudüs'e girmek için kontrol noktalarında uzun kuyruklar oluşturuyor. Bu cuma öncesi de Kalendiya kontrol noktasında 40 yaş altı erkeklerin girişine izin verilmemesi nedeniyle duruma tepki gösteren Filistinliler ile İsrail askerleri arasında küçük çaplı gerginlik yaşandı. AA

Anahtar Kelimeler:
Mescid-i AksaNamaz
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