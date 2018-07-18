Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
91755
ALTIN
189.331
DOLAR
4.8088
STERLİN
6.2727
EURO
5.5996

Mescid-i Aksa'ya aşağılık baskın

Fanatik Yahudiler, İsrail polisi eşliğinde işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Fanatik haydutlar, Mescid-i Aksa'nın El-Meğaribe (Fas) Kapısı'ndan Harem-i Şerif'in avlusuna daldı. Aralarında çocukların da Yahudiler, bir süre Aksa'nın avlusunda dolaştı

18 Temmuz 2018 Çarşamba 15:56
Mescid-i Aksa'ya aşağılık baskın

İsrail polisi eşliğindeki 300'den fazla azgın ve fanatik Yahudi, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çarşamba sabahı 331 fanatik Yahudi, İsrail polisi eşliğinde Mescid-i Aksa'nın El-Meğaribe (Fas) Kapısı'ndan Harem-i Şerif'in avlusuna girdi. Fanatik Yahudilerin arasında çok sayıda çocuğun olması dikkat çekti. 

Baskınlar sıklaştı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Temmuz ayı başında İsrailli milletvekillerinin 3 ayda bir kez olmak üzere Mescid-i Aksa'ya girmelerine izin vermesinin ardından geçen hafta Tarım Bakanı ve Yahudi Evi Partisi milletvekili Uri Ariel'in de aralarında bulunduğu bazı İsrailli milletvekilleri beraberlerindeki fanatik Yahudilerle Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti. Fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya düzenledikleri baskınlarda geçen yıllara oranla bu yıl ciddi artış yaşandı.

Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemelerini destekleyen İsrailli 'Yara' adlı derneğin önceki günlerde yayımladığı raporda, bu yılın ilk yarısında 22 binden fazla Yahudi yerleşimcinin Mescid-i Aksa'ya girdiği belirtilerek bu sayısının şimdiden geçen yılın toplamında Mescid-i Aksa'ya giren yerleşimcilerin sayısına yaklaştığı ifade edilmişti.

Geçen yıl Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen Yahudi yerleşimci sayısı 22 bin 256 iken bu yılın ilk altı ayında söz konusu sayının 22 bin 206'ya ulaştığı vurgulanan raporda, "Yıl sonunda bu sayının rekor seviyeye ulaşması bekleniyor" ifadelerine yer verilmişti.

Mescid-i Aksa'nın altını kazıyorlar

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.  Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında 'Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu' iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor. Yetkililer Aksa'nın altında 36 tünelin varlığından söz ediyor. Bu arada Yahudiler, Harem-i Şerif'te kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor ancak ne tarz bir ibadet yapacaklarını söylemiyorlar. Yahudilerin en kutsal mekânı olan Ağlama Duvarı da, Mescid-i Aksa'nın yanı başında yer alıyor. DIŞ HABERLER SERVİSİ
 

Anahtar Kelimeler:
YahudiİsrailMescid-i Aksa
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
130 milyar dolarlık define
130 milyar dolarlık define
AB’den Trump’a sert tepki
AB’den Trump’a sert tepki
Srebrenitsa'da acılar taptaze
Srebrenitsa'da acılar taptaze
İran, Rusya'ya takas önerdi
İran, Rusya'ya takas önerdi
Yeni bahaneleri İran oldu
Yeni bahaneleri İran oldu
'Türkiye ile müzakereler son bulmalı'
'Türkiye ile müzakereler son bulmalı'
Hacıların ulaşımı kolaylaşacak
Hacıların ulaşımı kolaylaşacak
BAE'den füze iddiası
BAE'den füze iddiası
Aralarında ticari sınırları kaldırdılar
Aralarında ticari sınırları kaldırdılar
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim