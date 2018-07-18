Mescid-i Aksa'ya aşağılık baskın

İsrail polisi eşliğindeki 300'den fazla azgın ve fanatik Yahudi, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çarşamba sabahı 331 fanatik Yahudi, İsrail polisi eşliğinde Mescid-i Aksa'nın El-Meğaribe (Fas) Kapısı'ndan Harem-i Şerif'in avlusuna girdi. Fanatik Yahudilerin arasında çok sayıda çocuğun olması dikkat çekti.

Baskınlar sıklaştı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Temmuz ayı başında İsrailli milletvekillerinin 3 ayda bir kez olmak üzere Mescid-i Aksa'ya girmelerine izin vermesinin ardından geçen hafta Tarım Bakanı ve Yahudi Evi Partisi milletvekili Uri Ariel'in de aralarında bulunduğu bazı İsrailli milletvekilleri beraberlerindeki fanatik Yahudilerle Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti. Fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya düzenledikleri baskınlarda geçen yıllara oranla bu yıl ciddi artış yaşandı.

Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemelerini destekleyen İsrailli 'Yara' adlı derneğin önceki günlerde yayımladığı raporda, bu yılın ilk yarısında 22 binden fazla Yahudi yerleşimcinin Mescid-i Aksa'ya girdiği belirtilerek bu sayısının şimdiden geçen yılın toplamında Mescid-i Aksa'ya giren yerleşimcilerin sayısına yaklaştığı ifade edilmişti.

Geçen yıl Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen Yahudi yerleşimci sayısı 22 bin 256 iken bu yılın ilk altı ayında söz konusu sayının 22 bin 206'ya ulaştığı vurgulanan raporda, "Yıl sonunda bu sayının rekor seviyeye ulaşması bekleniyor" ifadelerine yer verilmişti.

Mescid-i Aksa'nın altını kazıyorlar

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor. Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında 'Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu' iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor. Yetkililer Aksa'nın altında 36 tünelin varlığından söz ediyor. Bu arada Yahudiler, Harem-i Şerif'te kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor ancak ne tarz bir ibadet yapacaklarını söylemiyorlar. Yahudilerin en kutsal mekânı olan Ağlama Duvarı da, Mescid-i Aksa'nın yanı başında yer alıyor. DIŞ HABERLER SERVİSİ

