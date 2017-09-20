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Mescid-i Aksa'ya Yahudi baskını

İslam dünyasının, BOP sonucunda içinde bulunduğu vaziyet, İsrail'i iyice küstahlaştırdı. İsrail polisi eşliğindeki 200 fanatik Yahudi'nin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediği bildirildi.

20 Eylül 2017 Çarşamba 16:15
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Mescid-i Aksa'ya Yahudi baskını

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Basın Sözcüsü Firas Dibs tarafından yapılan yazılı açıklamada, "200 fanatik Yahudi, gruplar halinde, Harem-i Şerif’in kapılarında ve avlularında yoğun olarak bulunan İsrail polisi eşliğinde Aksa'ya baskın düzenledi." ifadelerine yer verildi.

Müslümanların Mescid-i Aksa’ya girişlerinde İsrail polisi tarafından aramaya maruz kaldığını belirten Dibs açıklamasında, İsrail polisinin Vakıflar İdaresi’ne bağlı okullardaki öğrencilere de sorunlar çıkardığını daha sonra da girişlerine izin verdiğini kaydetti.

Yahudi takvimine göre yılbaşı olan Roş Aşana’nın kutlandığı bugünlerde fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa’ya baskınlarının artması bekleniyor. İsrail yönetimi 2003'ten itibaren Yahudi yerleşimcileri, polis korumasında Aksa'nın avlusuna alıyor ve zaman zaman Müslümanların girişlerine yaş sınırlaması getiriyor.

Birçok radikal İsrailli örgüt ve siyasetçi, üzerinde daha önce iki kez yıkılan bir Yahudi tapınağının bulunduğuna inandıkları Harem-i Şerif'in kendileri için de ibadete açılması çağrısında bulunuyor. Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

9 Filistinli yaralandı

Öte yandan İsrail askerleri işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Ebu Dis Mahallesi'nde 9 Filistinliyi plastik mermiyle yaraladı. Kudüs'e bağlı olmasına rağmen İsrail'in inşa ettiği "ayrım duvarı" ile şehirden koparılan Ebu Dis Mahallesi'ndeki Savunma Komisyonu Sözcüsü Hani el-Halebi, yaptığı açıklamada, "şüpheli birini aradıkları" iddiasıyla çok sayıda İsrail askerinin mahalleye baskın düzenlediğini söyledi.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te 200 bin, Batı Şeria'da ise 400 bini aşkın Yahudi yerleşimci bulunuyor. Uluslararası hukuka göre, bu bölgelerdeki tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

DIŞ HABERLER

Son Güncelleme: 20.09.2017 16:22
Anahtar Kelimeler:
FilistinMescid-i AksaYahudiBaskın
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