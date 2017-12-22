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Mescid-i Aksa’dan Kudüs kararına teşekkür

Mescid-i Aksa’da okunan cuma hutbesinde, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs kararını eleştiren karar tasarısının BM Genel Kurulu'nda kabul edilmesini sağlayan dünya devletlerine teşekkür edildi.

22 Aralık 2017 Cuma 16:06
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Mescid-i Aksa’dan Kudüs kararına teşekkür

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da Cuma Hatibi Şeyh Muhammed Selim tarafından okunan cuma hutbesinde, "Kudüs, Hazreti Muhammed'in sahabesine, sahabenin de ümmete mirasıdır. Bugün bu hakikati görmezden gelerek bu topraklarda hak iddia edenler tarih karşısında mahkum olacaklardır. Bu vesileyle dün BM Genel Kurulu'nda haktan yana tavır sergileyen dünya ülkelerine teşekkür ederiz. Uluslararası camia Kudüs ve Filistin'e karşı sorumluluğunu yerine getirmeli, bu mukaddes şehirdeki işgale son vermeli ve burayı Filistin'in başkenti olarak tanımalıdır" İfadelerine yer verildi.

Kudüs İslami Vakıf İdaresi Sözcüsü Firas Dibs, yaptığı yazılı açıklamada Mescid-i Aksa’da 45 bin kişinin cuma namazını eda ettiğini dile getirdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Mescid-i AksaFilistinKudüsİsrailABDTrump
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