Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
98734
ALTIN
184.460
DOLAR
4.5705
STERLİN
6.0657
EURO
5.3672

Mezarları yağmalıyorlar

Suriye Adli Tıp Kurumu Müdürü Zaher Haco, teröristlerin Suriye hükümetinden intikam almak için saygın kişilerin ve bürokratların mezarlarını yağmaladığını söyledi

06 Temmuz 2018 Cuma 16:19
Mezarları yağmalıyorlar

Haco, "Suriye kuzeyindeki vatandaşlardan saygın kişilerin veya bürokratların mezarlarının yağmalandığı konusunda her gün şikayet alıyoruz. Çoğu zaman naaşların mezarlarda olmadığını görüyoruz. Bunun temel nedeni, Suriye hükümetinden intikam alma isteği.

Bazen de cesetler yeraltı pazarında satılıyor" dedi. Mezarların yağmalanması, ölülerin huzurunun korunmasını her zaman önemli bulan Suriyelilerin büyük bir şokla karşıladığı bir durum. IŞİD, El Nusra (yeni adıyla Fetih el Şam) ve diğer örgütler, Suriye krizinin başından beri mezarları yağmalıyor.

Teröristler, mezarlıkları buldozerlerle yerle bir ederek, Suriye'nin bazı bölgelerinde hâlâ ortaya çıkarılan toplu mezar haline getiriyorlar.
DIŞ HABERLER

Son Güncelleme: 06.07.2018 17:56
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fransa diken üstünde
Fransa diken üstünde
ABD, Almanya'dan askerlerini çekmiyor
ABD, Almanya'dan askerlerini çekmiyor
Merkel'in önerisi İran'ı memnun etmedi
Merkel'in önerisi İran'ı memnun etmedi
FETÖ'cüler Norveç'e yöneldi
FETÖ'cüler Norveç'e yöneldi
İsrail’den Endonezya planı
İsrail’den Endonezya planı
Hürmüz üzerinden tehditler başladı
Hürmüz üzerinden tehditler başladı
İsrail Kudüs'ü koparmayı amaçlıyor
İsrail Kudüs'ü koparmayı amaçlıyor
'ABD dünyaya ateş açıyor'
'ABD dünyaya ateş açıyor'
Belçika'da Müslüman kıza saldırı kınandı
Belçika'da Müslüman kıza saldırı kınandı
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim