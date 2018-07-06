Mezarları yağmalıyorlar

Haco, "Suriye kuzeyindeki vatandaşlardan saygın kişilerin veya bürokratların mezarlarının yağmalandığı konusunda her gün şikayet alıyoruz. Çoğu zaman naaşların mezarlarda olmadığını görüyoruz. Bunun temel nedeni, Suriye hükümetinden intikam alma isteği.

Bazen de cesetler yeraltı pazarında satılıyor" dedi. Mezarların yağmalanması, ölülerin huzurunun korunmasını her zaman önemli bulan Suriyelilerin büyük bir şokla karşıladığı bir durum. IŞİD, El Nusra (yeni adıyla Fetih el Şam) ve diğer örgütler, Suriye krizinin başından beri mezarları yağmalıyor.

Teröristler, mezarlıkları buldozerlerle yerle bir ederek, Suriye'nin bazı bölgelerinde hâlâ ortaya çıkarılan toplu mezar haline getiriyorlar.

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