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Milyonlarca çocuk açlığın pençesinde

UNICEF Suriye'den Gazze'ye, Güney Sudan'dan Yemen'e dünya genelinde çatışmalarda ölenler arasında yüzlerce çocuk olduğuna dikkat çekti. Örgüt,  yaklaşık 4 milyon 300 bin çocuğun açlıktan ölme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunun altını çizdi

15 Mayıs 2018 Salı 17:29
Milyonlarca çocuk açlığın pençesinde

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) dünya genelindeki iç savaş ve çatışma bölgelerinde çocukların durumuna dikkat çekti. 2018 yılının ilk dört ayında yüzlerce çocuğun öldürüldüğünü ve yaralandığını belirten UNICEF, çocukları koruma çağrısı yaptı. UNICEF İcra Direktörü Henrietta Fore, Salı günü New York'ta yaptığı açıklamada, dünya genelinde çocukların iç savaş ve çatışma bölgelerinde cinsel istismara maruz kaldıklarına, asker olarak kullanıldıklarına ve açlıkla mücadele ettiklerine dikkat çekti.

Güney Sudan'dan Suriye'ye, Yemen'den Afganistan'a kadar birçok ülkede çocukların saldırılara maruz kaldıklarını vurgulayan Fore, Gazze'de çocuklara yönelik şiddeti de kınadı. Fore, okul, hastane ve sivil yerleşim yerlerine yönelik saldırıların derhal sonlandırılmasını talep ederken sadece Yemen'de 2018 yılının ilk dört ayında 220'nin üzerinde çocuğun öldürüldüğünü ve 330'un üzerinde çocuğun da yaralandığını söyledi.

Arakanlı çocuklar büyük risk altında

UNICEF yetkilisi Fore, Yemen'de çocukların saldırıların yanı sıra açlıktan öldüklerini de belirterek, yaklaşık 4 milyon 300 bin çocuğun açlıktan ölme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunun altını çizdi. Fore açıklamasında Myanmar'dan kaçan Arakanlı Müslümanlara da dikkat çekerek, 400 binin üzerinde Arakanlı çocuğun çok kötü şartlar altında yaşadıklarını belirtti.

Fore açıklamasında çocuklara sınırsız koruma çağrısı yaparken, bağış yapan ülkelerin yardıma muhtaç çocuklara daha kapsamlı destek vermelerini istedi. UNICEF İcra Direktörü Henrietta Fore, BM'nin 2018 yılı için gerekli yardım paralarının ancak yüzde 16'sını toparlayabildiğini de sözlerine ekledi.
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