Milyonlarca mülteci Avrupa yolunda

Alman ‘Bild' gazetesinde yer alan bir habere göre, Akdeniz'in güneyinden ve doğusundan Avrupa'ya geçmeye çalışan mültecilerin sayısında önemli artış oldu. Gazetenin Alman güvenlik makamlarına dayanarak hazırladığı haberde Kuzey Afrika, Ürdün ve Türkiye'de Avrupa ülkelerine gitmek için bekleyen mültecilerin 6 milyon 600 bini bulduğu yer aldı. Bu sayı, Ocak–Nisan ayları arasındaki yüzde 12'lik artışa tekabül ediyor. Öte yandan Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) örgütü Akdeniz'de kurtarılan mültecilerin Libya'ya iade edilmemesi uyarısında bulundu. Örgütün sözcüsü "mültecilerin Libya'daki kamplarda insanlık dışı şartlar altında yaşadıklarını ve günlerce aç kaldıklarını" söyledi. Pro Asyl adlı Alman mültecilere yardım derneği Mayıs ortasına kadar bin 364 mültecinin Akdeniz'de hayatını kaybettiğini açıkladı. Derneğin bildirisinde, Avrupa Birliği güney sınırının "dünyanın en ölümcül sınırı" haline geldiği belirtildi. Almanya Anayasa Mahkemesi de mahkeme ve resmi makamları iltica talebi kabul edilmeyen yabancıların güvenli olmayan üçüncü ülkelere iade edilmemesi hususunda uyardı. 62 bini Yunanistan'da olmak üzere 79 bin mülteci Balkan rotası üzerinden batı ve kuzey Avrupa ülkelerine gidebilmek için bekliyor. Deniz yoluyla Avrupa'ya kaçan mültecilerin büyük bölümü İtalya'da karaya çıkıyor. 2015 yılında 181 bin Nijeryalı, Bangladeşli, Gineli, Gambiyalı ve Fildişi Sahilli mültecinin sığındığı İtalya'ya 2017'nin Nisan ayı sonuna kadar 37 bin 300 mülteci daha geldi. 2017 yılında iltica talepleri reddedildiği için Almanya'daki idari mahkemelerde itiraz davası açan mültecilerin sayısı 97 bini buldu. 2016 yılında toplam 216 bin davası açılmıştı. DIŞ HABERLER