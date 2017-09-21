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Mısır'a askeri yardımı kesmeyecek

New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu toplantıları kapsamında Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah el Sisi ile bir araya gelen Trump, iki ülke arasında güçlü ilişkiler olduğuna vurgu yaptı.

21 Eylül 2017 Perşembe 16:57
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Mısır'a askeri yardımı kesmeyecek

Sisi de ABD'nin Mısır'a sunduğu yardımlardan ötürü teşekkür etti. Görüşme başlamadan önce bir gazeteci Trump'a ABD'nin Mısır'a askeri yardımları yeniden başlatıp başlatmayacağını soruldu. ABD Başkanı soruya "Hiç şüphesiz bu konuyu yeniden gözden geçireceğiz" yanıtını verdi.

ABD geçen ay insan hakları ve demokrasi alanında ilerleme sağlanamadığı gerekçesiyle Mısır'a yapacağı yardımların 95.7 milyon dolarını ödememişti. Ayrıca 195 milyon dolarlık bir diğer askeri yardım da ertelenmişti.

Mısır ile İsrail arasında 1979 yılında yapılan Camp David Barış Antlaşması gereği, ABD 1987'den beri Mısır'a 1.3 milyar doları askeri olmak üzere yıllık toplam 1.5 milyar dolar yardımda bulunuyor.

Kongre Araştırma Servisi'nin Mart 2017 tarihli raporuna göre ABD, 1948'den 2016 yılına kadar Mısır'a toplamda 77.4 milyar dolar maddi yardımda bulundu.

DIŞ HABERLER

Anahtar Kelimeler:
MısırAskerYARDIM
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