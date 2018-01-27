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Mısır'da cumhurbaşkanı adayına saldırı

Mısır'da Mart ayında yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olan eski Sayıştay Başkanı Hişam Cinina'nın evinin yakınında saldırıya uğradığı belirtildi.

27 Ocak 2018 Cumartesi 15:07
Mısır'da cumhurbaşkanı adayına saldırı

Cinina'nın avukatı Ala Taha, eski Genelkurmay Başkanı Sami Anan'ın yerine cumhurbaşkanı adayı olan Hişam Cinina'nın, başkent Kahire'deki evinin yakınında üç kişinin saldırısına uğradığını söyledi.

Müvekkilinin Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından Sayıştay Başkanlığı görevinden alınmasıyla ilgili davanın duruşmasına katılmak üzere evinden çıktığı sırada saldırının gerçekleştiğini anlatan Taha, "Cinina'nın ayağı kırıldı, kesici aletle yüzünden yaralandı" dedi.

Taha ayrıca, saldırıyla ilgili işlem başlatılması için karakola giden müvekkilinin oradan hastaneye nakledileceğini aktardı. Öte yandan bazı yerel medya organlarında yer alan haberlerde, olayın Cinina'nın aracının trafikte başka bir araçla çarpışması sonucu yaşanan sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesinden kaynaklandığı iddiaları yer aldı.

Mısır'da bağımsız yargının sembol isimlerinden biri olan Cinina, 2012'de Sayıştay Başkanı olarak atanmıştı. Ancak Cinina, "yolsuzluk" iddiaları nedeniyle Mart 2016'da Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından görevinden azledilmişti.

Eski Genelkurmay Başkanı Sami Anan'ın kurduğu Mısır Demokratik Arap Partisi, 12 Ocak'ta yaptığı açıklamada "Anan'ın cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olacağını" duyurmuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Mısır
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