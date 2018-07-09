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Mısır'da idam kararları sağanak gibi

Mısır'da geçen ay 101 kişi için idam kararı verildiği, 1 kişi hakkındaki idam cezasının ise infaz edildiği belirtildi

09 Temmuz 2018 Pazartesi 14:29
Mısır'da idam kararları sağanak gibi

Mısır İnsan Hakları Cephesi'nin (EFHR) sanık avukatları ile yazılı, görsel ve işitsel basın yayın organlarının yanı sıra sosyal medyada yaptığı taramalar neticesinde hazırladığı rapora göre, ülkede haziran ayında en az 101 kişi için idam kararı verilirken 1 kişi hakkındaki idam cezası da infaz edildi.

Haklarında idam cezası verilen 41 kişi 23 adli suç davasında hüküm giyerken, 3'ü siyasi 18'i adli vaka olmak üzere 21 davadan yargılanarak idamına karar verilen 60 kişinin doyası ise görüşü alınmak üzere müftülüğe gönderildi. Mısır mahkemelerinde 105 ayrı suç çeşidine idam cezası verildiğine işaret edilen raporda, "Mısır'da idam yasası, bir çok problemi içinde barındırıyor.

İdam cezası sadece ciddi ve önemli suçları değil çok fazla suç çeşidini kapsıyor. Siyasi ya da terör davalarında hakim karşısına çıkan sanıkların, uluslararası sözleşmelerde taahhüt edilen adil yargılanma hakkı çiğneniyor" denildi.

Raporda ayrıca, Mısır hükümeti ve yargı kurumlarından, BM'nin Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşmesinde yer alan "yaşama hakkı" ilkesine bağlı kalınması ve çok sayıda suçu içeren idam cezalarıyla ilgili yasa ve düzenlemelerin gözden geçirilmesi istendi.
AA

Son Güncelleme: 09.07.2018 17:32
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