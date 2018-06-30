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Mısır da IMF'nin tongasına düştü

Uluslararası Para Fonunun (IMF), yeni ekonomik programın desteklenmesi amacıyla Mısır'a vermeyi taahhüt ettiği 12 milyar dolarlık kredinin dördüncü diliminin ödenmesini onayladığı bildirildi

30 Haziran 2018 Cumartesi 14:40
Mısır da IMF'nin tongasına düştü

Uluslararası Para Fonunun (IMF), yeni ekonomik programın desteklenmesi amacıyla Mısır'a vermeyi taahhüt ettiği 12 milyar dolarlık kredinin dördüncü diliminin ödenmesini onayladığı bildirildi.

Mısır Maliye Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, onayın, IMF heyetinin, ülkedeki reformların üçüncü periyodik gözden geçirme çalışmalarının başarıyla sonuçlanmasının ardından geçen Mayıs ayı ortalarında yayınladığı raporun doğrultusunda gerçekleştiği belirtildi.

Açıklamaya göre, Mısır Maliye Bakanı Muhammed Muıyt, kredinin dördüncü diliminin serbest bırakılmasının, ülkedeki olumlu ekonomik gelişmeler ve hükümetin ekonomik ve sosyal programlarını uygulamada başarılı olmasının ışığında gerçekleştiğini dile getirdi. Muıyt, kredinin dördüncü dilimiyle birlikte Mısır'ın IMF'den aldığı meblağın 8 milyar dolara ulaşacağını kaydetti. Mısır hükümeti, cüneyhte serbest kura geçilmesini de kapsayan ekonomik reformlar yapılmasına karşılık 12 milyar dolarlık kredi sağlanması konusunda 2016 yılında IMF ile anlaşmaya varmıştı.
 

Son Güncelleme: 30.06.2018 17:43
Anahtar Kelimeler:
MısırımfBorç
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