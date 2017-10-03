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Mısır'dan Kuzey Kore hamlesi

Mısır, Kuzey Kore'den gelen bir gemiyi Süveyş Kanalı'na girmeden önce durdurduğunu ve içindeki tanksavar mermi yükünü imha ettiğini duyurdu

03 Ekim 2017 Salı 17:41
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Mısır'dan Kuzey Kore hamlesi

Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Ebu Zeyd, Washington Post gazetesinde yer alan "ABD'nin, Mısır'ı ağustos ayında Süveyş Kanalı yakınında esrarengiz bir geminin olduğu yönünde uyardığı ve geminin rotasının Mısır olduğu" haberiyle ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Ebu Zeyd, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK), Kuzey Kore ile ilgili alınan kararların uygulanmasında Mısır'ın iş birliğinden övgüyle bahsettiğine dikkati çekti. Söz konusu haberde "Mısır, BM'nin Kuzey Kore ile ilgili aldığı kararlara uymuyor" intibası uyandırılmaya çalışıldığını savunan Ebu Zeyd, şunları kaydetti: "Mısır yönetimi, Kuzey Kore'den geldiği ve içinde tanksavar mermilerin olduğu bilgisini almasının ardından Kamboçya bayraklı bir gemiyi durdurdu. BMGK'nın Kuzey Kore'ye tüm yaptırımların takibi için oluşturduğu 1718 Yaptırımlar Komitesinden bir ekibin de bulunduğu sırada gemideki yüklere el konuldu ve imha edildi." Pyongyang'dan konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Anahtar Kelimeler:
MısırKuzey KoreGemiTanksavarMermiYükImha
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