Mısır'ı kurtaracak keşif

İtalyan Eni şirketinin işletmeciliğini yürüttüğü Mısır'ın Akdeniz açıklarındaki Nur sahasında, yaklaşık 2 trilyon 550 milyar metreküplük doğalgaz keşfi gerçekleştirildi. Söz konusu miktarda gazın bugünkü koşullrda piyasa fiyatı 612 milyar doları buluyor. Nur sahası, Eni şirketinin 2015'te 850 milyar metreküp ile Akdeniz'deki en büyük doğalgaz keşfini yaptığı Zuhr sahası ile aynı blokta bulunuyor.

Şuruk adı verilen blokun işletmeciliğini İtalyan Eni şirketi yapıyor. Söz konusu keşfe ilişkin gelişmelerin Tel Aviv borsasında duyulmasının ardından İsrail açıklarındaki doğalgaz arama çalışmaları yürüten şirketlerin hisseleri düşüşe geçti. Ülke içinde doğalgaz talebi de yüksek olan Mısır'ın yeni keşiflerle hem iç talebi karşılaması hem de yakın dönemde yeniden doğalgaz ihracatçısı durumuna gelmesi bekleniyor.

Uluslararası şirketler Mısır'ın hem deniz hem de kara sahalarında petrol ve doğalgaz keşfetmeye devam ederken son dönemde Mısır'da enerji ürünlerine gelen zamlar dikkati çekiyor. Mısır'da son dönemde, aylık 50 kilovatsaate kadar elektrik tüketen ve çoğunluğu mesken tüketicisi olan abonelerin elektrik fiyatlarına yüzde 69.2 zam yapıldı. Söz konusu zam 1000 kilovatsaatin üzerindeki tüketicilere ise yüzde 7.4 olarak yansıtıldı. Öte yandan Mısır hükümeti, benzinin litre fiyatına yüzde 35, motorininkine ise yüzde 50 zam uyguladı.

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