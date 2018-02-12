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Mısır'ın Sina operasyonu devam ediyor

Mısır ordusunun, Sina Yarımadası’nda gerçekleştirdiği operasyonlarda 12 silahlı militanı etkisiz hale getirdiği ve 60 hedefi de imha ettiği belirtildi.

12 Şubat 2018 Pazartesi 12:51
Mısır'ın Sina operasyonu devam ediyor

Mısır ordusu resmi sözcüsü Albay Temir er-Rifai, Cuma gününden bu yana devam eden operasyonlarda, toplamda "28 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 218 kişinin" de gözaltına alındığını kaydetti.

Söz konusu operasyonu, Mısır'daki resmi ve özel gazetelerin tamamı manşetten, "2018 Sina Zaferi, "2018 Sina Operasyonu terörün kanadını kırdı" gibi başlıklarla verdi.

Ancak muhalifler, Sina’daki operasyonların seçim yatırımı olduğunu belirterek, "Sina’nın boşaltılmasının" hedeflendiğini iddia ediyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Mısır
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