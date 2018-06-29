Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
96520
ALTIN
183.965
DOLAR
4.5807
STERLİN
6.0544
EURO
5.3466

Mısır kapıyı 3 günlüğüne kapattı

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nin dünyaya açılan tek kapısı durumundaki Refah Sınır Kapısı, bugünden itibaren 3 gün için çift yönlü geçişlere kapatıldı

29 Haziran 2018 Cuma 17:41
Mısır kapıyı 3 günlüğüne kapattı

Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafına bağlı basın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Mısır makamları, bugünden itibaren Refah Sınır Kapısı'nı çift yönlü olarak üç günlüğüne kapatma kararı aldı. Açıklamada, sınır kapısının 3 günün ardından yeniden açılacağı kaydedildi.

Hamas, Ekim 2017'de varılan uzlaşı anlaşmasına göre, Gazze Şeridi'ndeki sınır kapılarının yönetimini, Kasım 2017'de Filistin Uzlaşı Hükümeti'ne devretmişti. Gazze Şeridi'ne giriş çıkışların yapıldığı 7 sınır kapısından Mısır'ın denetimi altındaki Refah hariç 6'sı İsrail'in kontrolünde bulunuyor. İsrail ablukası nedeniyle Gazze'nin dünyaya açılan tek kapısı Refah, Mısır'da 3 Temmuz 2013'teki askeri darbenin ardından sık sık kapatılıyor.
AA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Netanyahu'dan İran'a tehdit
Netanyahu'dan İran'a tehdit
İnsani yardım ihtiyacı büyüyor
İnsani yardım ihtiyacı büyüyor
Rusya'ya yaptırımları 6 ay uzattı
Rusya'ya yaptırımları 6 ay uzattı
Irak'ta 12 DEAŞ üyesi idam edildi
Irak'ta 12 DEAŞ üyesi idam edildi
Trump'ın Filistinlisiz Filistin projesi
Trump'ın Filistinlisiz Filistin projesi
Esad Dera'yı almak üzere
Esad Dera'yı almak üzere
Dünyanın başı e-atıkla dertte
Dünyanın başı e-atıkla dertte
İran'ı belirsizlikler bekliyor
İran'ı belirsizlikler bekliyor
Afrika'nın en büyük pazarı yandı
Afrika'nın en büyük pazarı yandı
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim