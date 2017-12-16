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Mısır kapıyı 4 günlüğüne açtı

Mısır, İsrail ablukası altındaki Gazze'nin dünyaya açılan tek kapısı durumundaki Refah Sınır Kapısı'nı insani durumlar, öğrenci ve mahsur kalanların geçişi için 4 günlüğüne çift yönlü açtı.

16 Aralık 2017 Cumartesi 17:08
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Mısır kapıyı 4 günlüğüne açtı

Yüzlerce kişi sabahın erken saatlerinde Refah Sınır Kapısı'nda toplanarak otobüslerle Mısır tarafına geçmek için beklemeye başladı.

Mısır'ın sınır kapısını açmasıyla ilk yolcu otobüsü Gazze tarafından Mısır'a intikal etti. Mısır, perşembe günü yaptığı açıklamada, Refah Sınır Kapısı'nı 4 günlüğüne çift yönlü açacağını duyurmuştu.

Mısır yönetimi, 3 Temmuz 2013'teki askeri darbeden bu yana, Refah Sınır Kapısı'nı neredeyse tamamen kapalı tutuyor. Darbenin ardından kapatılan kapı, yılda yalnızca birkaç kez kısa süreliğine açılıyor.

Gazze'de giriş çıkışların yapıldığı 7 sınır kapısından Mısır'ın kontrolündeki Refah hariç 6'sı İsrail'in kontrolünde bulunuyor. Bu 6 kapıdan ticari amaçla kullanılan 4'ü Hamas'ın seçimleri kazanarak görevi devralmasının ardından Haziran 2007'de İsrail tarafından kapatılmıştı.

Diğer iki kapıdan Beyt Hanun yabancı pasaport taşıyanlar, hasta ve iş adamlarının Batı Şeria'ya geçişi, Kerm Ebu Salim ise bazı ticari ürünlerin geçişi için kullanılıyor. Kerm Ebu Salim ve Beyt Hanun çeşitli gerekçelerle sık sık kapatılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
MısırFilistinİsrailGazze
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