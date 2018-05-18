Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, "Gazze Şeridi'ndeki kardeşlerimizin yükünü hafifletmek adına Refah Sınır Kapısı'ndan geçişlerin Ramazan ayı boyunca devam etmesi için ilgili organlara gerekli talimatları verdim" ifadesini kullandı. Mısır yönetimi, Refah Sınır Kapısı'nı insani durumlar için Cumartesi gününden itibaren 4 günlüğüne çift yönlü geçişlere açmıştı.
Mısır kapıyı nihayet açtı
Mısır yönetimi, İsrail ablukası altındaki Gazze'nin dünyaya açılan tek sınır kapısı durumundaki Refah'ın "bölge sakinlerinin sıkıntılarını hafifletmek" amacıyla Ramazan ayı boyunca açık kalacağını duyurdu
18 Mayıs 2018 Cuma 16:43