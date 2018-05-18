Mısır kapıyı nihayet açtı

Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, "Gazze Şeridi'ndeki kardeşlerimizin yükünü hafifletmek adına Refah Sınır Kapısı'ndan geçişlerin Ramazan ayı boyunca devam etmesi için ilgili organlara gerekli talimatları verdim" ifadesini kullandı. Mısır yönetimi, Refah Sınır Kapısı'nı insani durumlar için Cumartesi gününden itibaren 4 günlüğüne çift yönlü geçişlere açmıştı.