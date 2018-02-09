Mısır ordusu operasyona çıktı

Silahlı Kuvvetler Sözcüsü Albay Tamir er-Rifai, sosyal paylaşım sitesindeki resmi hesabından yaptığı yazılı açıklamada, "Terörist unsurların etkisiz hale getirilmesi görevinde stratejik yönlerden kapsamlı operasyonların uygulanması için silahlı kuvvetler ve poliste kırmızı alarma geçilmiştir." ifadelerini kullandı.

Resmi televizyon kanalında da 3 dakikalık bir duyuruyla yapılan ikinci bir açıklamada, "Ordu ve polis, Kuzey ve Orta Sina, Delta, Nil Vadisi'nin batısı ve diğer bazı bölgelerde operasyon ve diğer eğitim görevleri yanında tüm stratejik yönlerden kapsamlı mücadele planını uygulamaya başlamıştır." denildi.

Kapsamlı mücadele planının 4 hedefinin olduğunu aktaran Rifai, bunları, "Dış bağlantı noktalarına hakimiyet, bölgelerin terör odaklarından temizlenmesi, aşırılık ve terörün kötülüklerinden Mısır toplumunun korunması, her türlü diğer suçlarla mücadele" olarak sıraladı. Rifai konuşmasında halktan bu konuda ordu ve polise destek çıkarak ülkenin istikrar ve güvenliğini tehdit eden unsurları bildirmesi talebinde bulundu.

Sina'da silahlı eylemlerin artmasının ardından Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, 29 Kasım'da ordu ve polise Sina'da 3 ay içinde istikrar ve güvenin sağlanması talimatını vermişti.

Sina'nın kuzeyinde Ariş kentindeki yerel kaynaklar, sabah erken saatlerden itibaren kentte yoğun bir askeri hareketliliğin gözlendiğini, bu durumun yeni ve kapsamlı bir askeri operasyonun habercisi olduğunu ifade ediyor.

DIŞ HABERLER