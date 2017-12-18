Mısır parlamentosundan Kudüs çağrısı

Komisyon tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Arap ve İslam ülkelerindeki hareketliliğin devam etmesi gerekiyor. Hedef, sadece Filistin ile İsrail arasındaki müzakereler değil Filistin meselesine nihai çözüm bulunması olmalıdır." ifadesine yer verildi.

"ABD yönetimine uluslararası, siyasi ve diplomatik izolasyon uygulamanın gerekliliğine" işaret edilen açıklamada, Filistin halkına daha fazla baskı uygulamak ve yerleşim birimleri inşatı ile Kudüs'ün Yahudileştirilmesi çalışmalarını genişletmek konusunda İsrail hükümetine yeşil ışık yakan ABD-İsrail uzlaşmazlığı karşısında uluslararası hukuka işlerlik kazandırılmasının zorunlu hale geldiği vurgulandı.

Komisyonun açıklamasında, Mısır'ın, Kudüs meselesinin müzakere kanalıyla çözülmesini öngören bir tasarıyı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) taşımak için girişimde bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

ABD Başkanı Trump, 6 Aralık'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını ve ABD Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınması talimatı verdiğini açıklamıştı.