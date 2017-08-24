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Mısır’dan ABD’ye tepki

Mısır Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin 'insan hakları ve demokrasi alanında ilerleme sağlanamadığı gerekçesiyle' Mısır'a yapacağı yardımların bir kısmını iptal etme bir kısmını ise dondurma planına tepki gösterdi

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Mısır’dan ABD’ye tepki

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Ekonomik programla ilgili bazı yardımların azaltılması veya askeri yardımların dondurulması, iki ülke arasında onlarca yıldır devam eden stratejik ilişkiler açısından yanlış bir değerlendirmedir" ifadelerine yer verildi. ABD yönetimi tarafından Mısır halkının karşı karşıya kaldığı güvenlik ve ekonomi ile ilgili sorunların iyi anlaşılmadığı vurgulanan açıklamada, "Tasarının hayata geçirilmesi Mısır-ABD ortak çıkarlarını olumsuz etkileyebilir" denildi. ABD insan hakları ve demokrasi alanında ilerleme sağlanamadığı gerekçesiyle, Mısır’a yapacağı yardımların 95.7 milyon dolarını ödememe, 195 milyon dolarını da ertelemeyi tasarlıyor. Mısır ile İsrail arasında 1979 yılında yapılan Camp David Barış Antlaşması gereği, ABD Mısır’a 1,3’ü askeri olmak üzere yıllık toplam 1,5 milyar dolar yardımda bulunuyor. 

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