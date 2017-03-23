Mısır’dan alıp ABD’ye veriyorlar

Suudi İkinci Veliahdı ve Savunma Bakanı Muhammed bin Salman, Amerika’ya yaptığı son ziyaretinde Mısır’dan alacakları Sanafir ve Tiran adalarında Amerika’ya askeri üs vermeyi vaat etti. Suudi Arabistan’ın ikinci veliahdı Muhammed bin Salman’ın veliaht olan amcası Muhammed bin Naif’e yapmayı planladığı darbeye destek almak için Amerika’ya gittiği belirtildi.

Habere göre Muhammed bin Salman, Amerikan Başkanı Donald Trump’la yaptığı görüşmede Tiran ve Sanafir adalarını Mısır’dan alacaklarını belirterek bu adalarla ilgili olarak Mısır idari mahkemesinin kararının beklendiğini söyledi.

Suudi Kralı Salman ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi, Akabe Körfezi’nin girişinde son derece stratejik bir konuma sahip olan Tiran ve Sanafir adalarının Suudi Arabistan’a verilmesi konusunda anlaşmaya varılmış; ancak Mısır’da yükselen tepkiler üzerine adaların Suudi Arabistan’a verilmesi meselesi yargıya intikal etmişti.

İsrail’in güvenliği için yapılıyor

Muhammed bin Salman’ın içerideki iktidar mücadelesinde Amerika’nın desteğini almak için Tiran ve Sanafir adalarında Amerika’ya üs vaat ettiği iddia edilirken sızan haberlere göre ise Suudi Arabistan, bu adaları İran’ın hareket alanını daraltmak için Amerika’ya vermek istiyor. Amerika, Suudi Arabistan ve İsrail, İran’la iyi ilişkilere sahip olan Husilerin Yemen’in Bab el-Mendeb boğazına hâkim olmasından kaygı duyuyor.