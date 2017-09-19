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Modern köle sayısı 40 milyon

Uluslararası Çalışma Örgütü, Walk Free Foundation (Özgür Yürü Vakfı) ve Uluslararası Göç Örgütü’nün ortak çalışmasından yola çıkarak yapılan tahmine göre, 2016’da 40 milyonu aşkın insan ‘modern köle’.

19 Eylül 2017 Salı 16:50
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Modern köle sayısı 40 milyon

Uluslararası Çalışma Örgütü, Walk Free Foundation (Özgür Yürü Vakfı) ve Uluslararası Göç Örgütü’nün ortak çalışmasından yola çıkarak yapılan tahmine göre, 2016’da 40 milyonu aşkın insan ‘modern köle’.


Sayının en iyi ihtimali gösterdiği belirtilen çalışmada, zorla çalıştırılanlar ve zorla evlendirilenler köle olarak tanımlandı. 24,9 milyon insanın zorla çalıştırıldığı, 15,4 milyon insanın da zorla evlendirildiği tahmin ediliyor.

48 ülkede 71 bini aşkın kişiyle yapılan röportajla meydana getirilen çalışmaya göre, dünyadaki her dört köleden üçü kadın. Her dört köleden biri de çocuk. Modern köleliğin en çok görüldüğü Afrika’yı Asya ve Pasifik bölgeleri takip ediyor. Raporda, “Zorla çalıştırılanlar yediklerimizi, giydiklerimizi üretiyor. Çalıştığımız ya da yaşadığımız yerleri temizliyorlar” ifadesi kullanıldı. İlk defa ortak çalışma yayımlayan üç örgüt, bu duruma engel olunması için uluslararası topluma çağrıda bulundu.
DIŞ HABERLER

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KöleModern Köle40 Milyon
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