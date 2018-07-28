Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
95585
ALTIN
190.686
DOLAR
4.8498
STERLİN
6.3510
EURO
5.6540

Moğolistan ile Türkiye arasında kriz iddiası

Moğolistan'da FETÖ yapılanması mensubu bir Türk okul müdürünün kaçırıldığı iddia edildi. Müdürün Türkiye'ye götürülmesine Moğol yetkililerin engel olduğu bildirilirken Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu iddiaları reddetti. Türkiye 2016 yılından beri ülkedeki FETÖ okullarının kapatılmasını istiyor

28 Temmuz 2018 Cumartesi 16:04
Moğolistan ile Türkiye arasında kriz iddiası

Moğolistan'da FETÖ mensubu olduğu iddia edilen bir Türk okul müdürü kaçırıldı. Müdürün Türkiye'ye götürülmesine Moğol yetkililer engel oldu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu iddiaları reddetti. Reuters'in Moğolistan medyasına dayandırdığı habere göre FETÖ mensubu olduğu iddia edilen Veysel Akçay adlı Türk okul müdürü başkent Ulanbator'da kaçırılıp kentteki havalimanına götürüldü.

Çok sayıda Moğolun sosyal medyada destek gösterdiği Akçay iddialara göre cuma sabahı evinden kaçırıldı. AFP'nin haberine göre Akçay'ı 5 kişi bir minibüse bindirip havalimanındaki uçağa bindirdi. Ancak Akçay işe gitmeyince ailesi ve arkadaşları polise haber verdi. Moğol yetkililerin uçağı geçici olarak durdurmasıyla Akçay serbest kaldı. 24 yıldır Moğolistan'da yaşayan Akçay'ın FETÖ mensubu olduğu iddia ediliyordu.

Türk Büyükelçiliği: Olayla ilgimiz yok

Moğolistan Dış İlişkiler Bakanlığı'nın açıklamasına göre Türk Büyükelçiliği kaçırılma olayında ilgisi olduğunu reddetti.

Moğol yetkililer de kaçırma girişimiyle ilgili ellerinde henüz yeterli bilgi olmadığını ve konu hakkında soruşturma başalttıklarını duyurdu. Moğolistan Dışişleri Bakanı Yardımcısı  Battsetseg Batmunkh iddiaların doğru olması halinde "bunun Moğolistan'ın egemenliğinin ve bağımsızlığının kabul edilemez bir ihlali olduğunu ve şiddetle karşı çıkacaklarını' söyledi.

Çavuşoğlu iddiaları reddetti

Moğolistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada  ayrıca Dışişleri Bakanı Sogbatar Damdin'in Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile ‘kaçırma iddialarına ilişkin' telefonda görüştüğü vurgulandı. AFP'nin aktardığı açıklamaya göre, Çavuşoğlu suçlamaları reddetti. Türkiye 2016'dan beri Moğolistan'dan ülkedeki FETÖ okullarını kapamasını istiyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KKTC'de FETÖ operasyonu
KKTC'de FETÖ operasyonu
İsveçli aktivist kız için soruşturma başlatıldı
İsveçli aktivist kız için soruşturma başlatıldı
İsveçli aktivist kız için soruşturma başlatıldı
İsveçli aktivist kız için soruşturma başlatıldı
Gazze'de Filistinli bir genç daha şehit oldu
Gazze'de Filistinli bir genç daha şehit oldu
Hindistan'ta yağışlar 37 can aldı
Hindistan'ta yağışlar 37 can aldı
Mali'de çatışma: 17 ölü
Mali'de çatışma: 17 ölü
Bak şu Trump'ın yaptığına
Bak şu Trump'ın yaptığına
Moro Müslümanları özerklikten memnun
Moro Müslümanları özerklikten memnun
'Yangın, elektrik kablolarından çıktı'
'Yangın, elektrik kablolarından çıktı'
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim