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Moskova, 50 milyar doları reddetti

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Moskova yönetiminin şehir ortamını korumak için 50 milyar dolar değerinde yatırım kontratlarını feshettiğini bildirdi

16 Ağustos 2018 Perşembe 16:19
Moskova, 50 milyar doları reddetti

Şehirde inşaat yapmak isteyen yatırımcıların belediye başkanına baskı yapıp yapmadıkları sorusu üzerine Sobyanin, “Geçmişte oldu, aslında baskı her zaman var. Ama genel olarak bu sorunlar geçmişte kaldı. Neden? Çünkü biz en başından itibaren böyle olmayacağını söyledik ve bine yakın yatırım kontratını feshettik. Bunlar çok ciddi yatırım kontratlarıydı, fakat şehir ortamını olumsuz etkileyeceklerdi. Yaklaşık 50 milyar dolar değerinde yatırımlardan bahsediyorum” dedi. Sobyanin, bununla birlikte yatırım hacminin düşmediğini, aksine iki kat arttığını da kaydetti.
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