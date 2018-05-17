Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
102091
ALTIN
184.622
DOLAR
4.4522
STERLİN
6.0188
EURO
5.2513
banner138

Moskova'da ilk iftar

Moskova’da Anıt Cami'si önünde kurulan ramazan çadırında Müslümanlar ilk orucu açtı

17 Mayıs 2018 Perşembe 17:46
Moskova'da ilk iftar

Rusya Müftüler Konseyi ve Rusya Müslümanları Dini İdaresi tarafından organize edilen ramazan çadırı Anıt Camisi’nin önündeki Zafer Parkı’nda kuruldu. Çadırın kapıları iftar öncesi tüm Müslümanlara açıldı. Kur’an-ı Kerim ve ilahilerin okunduğu, dini sohbetlerin yapıldığı çadırda İslam tarihinden kesitlerin yer aldığı tiyatro gösterimi de gerçekleştirildi. Müslümanların yoğun ilgi gösterdiği çadırda ezan ile ilk oruçlar açıldı. Ramazan boyunca herkese hizmet verecek olan çadırda, binin üzerinde kişiye yemek ikramında bulunulacak.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AB'de Avusturya dönemi
AB'de Avusturya dönemi
Irkçı Wilders tahrik ediyor
Irkçı Wilders tahrik ediyor
ABD baskıları artıyor
ABD baskıları artıyor
Sığınmacı sayısı artıyor
Sığınmacı sayısı artıyor
Denizaltıları inanılmaz  hızlı ve sessiz
Denizaltıları inanılmaz  hızlı ve sessiz
Rus öğretmenlere eğitim
Rus öğretmenlere eğitim
Taliban Farah'a ikinci kez saldırdı
Taliban Farah'a ikinci kez saldırdı
İran'da yeni kıpırdamalar
İran'da yeni kıpırdamalar
İsrail'den Gazze'ye tank ateşi
İsrail'den Gazze'ye tank ateşi

banner100

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim