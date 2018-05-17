Moskova'da ilk iftar

Rusya Müftüler Konseyi ve Rusya Müslümanları Dini İdaresi tarafından organize edilen ramazan çadırı Anıt Camisi’nin önündeki Zafer Parkı’nda kuruldu. Çadırın kapıları iftar öncesi tüm Müslümanlara açıldı. Kur’an-ı Kerim ve ilahilerin okunduğu, dini sohbetlerin yapıldığı çadırda İslam tarihinden kesitlerin yer aldığı tiyatro gösterimi de gerçekleştirildi. Müslümanların yoğun ilgi gösterdiği çadırda ezan ile ilk oruçlar açıldı. Ramazan boyunca herkese hizmet verecek olan çadırda, binin üzerinde kişiye yemek ikramında bulunulacak.