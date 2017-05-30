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Moskova’yı kasırga vurdu

Rusya’nın başkenti Moskova ve Moskova bölgesinde meydana gelen kasırga sonucunda ölenlerin sayısı 16’ya çıktı

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Moskova’yı kasırga vurdu

Rusya Soruşturma Komitesi Sözcüsü Svetlana Petrenko, "Şimdilik 29 Mayıs'ta Moskova ve Moskova bölgesinde meydana gelen kasırga sonucunda ölü sayısı 14 olarak belirlendi. Ölenlerin 11'i Moskova'dan, 3'ü Moskova bölgesinden" dedi. Petrenko, toplam ölü sayısı ve zararın belirlenmesi için çalışmalar gerçekleştirildiğini söyledi. Öte yandan Moskova Bölgesi Valisi Andrey Vorobyov da, bölgede 1'i çocuk 5 kişinin öldüğünü, 34 kişinin de hastaneye kaldırıldığını aktardı. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'ndan bir kaynak da Sputnik'e yaptığı açıklamada Rusya'nın Merkezi Federal Bölgesi'nden 16 bin kişinin fırtına nedeniyle elektriksiz kaldığını söyledi.

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