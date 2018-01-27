Muhaliflerden Soçi'ye boykot

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura yaptığı açıklamada, Cenevre 9 görüşmeleri kapsamında Avusturya'nın başkenti Viyana'da gerçekleştirilen Suriye konulu özel toplantıda anayasa konusunu ele aldıklarını söyledi.

BM temsilcisi, anayasa hazırlanması takvimi ve süreci, anayasa komisyonu üyelerinin seçilme kriteri ve nihai anayasa metninin Cenevre'de BM gözetiminde karara bağlanacak konular olduğunu vurguladı.

Mistura, anayasa komisyonunda rejim, Cenevre'deki sürece katılan muhalefet, Suriye uzmanları, sivil toplum üyeleri, aşiret liderleri ve kadınların yer alacağını aktardı.

Rusya'nın BM'yi Soçi'de 29-30 Ocak'ta düzenlenecek Ulusal Diyalog Kongresi'ne davet ettiğini anımsatan Mistura, Moskova'dan "Soçi'nin sonucunun Cenevre'ye taşınacağı ve sürecin BM Güvenlik Konseyinin 2254 sayılı kararı çerçevesinde ilerleyeceği" konusunda taahhüt aldıklarını dile getirdi.

De Mistura Soçi kongresine katılacak

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, BM’nin Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura’nın 29-30 Ocak’ta Soçi’de gerçekleştirilecek Suriye Ulusal Diyalog Kongresi’ne katılacağını açıkladı.

Dujarric’in yazılı açıklamasında “Genel Sekreter Antonio Guterres, Rusya’nın Soçi Kongresi’ne bir BM temsilcisi gönderilmesi teklifini kabul etme kararı aldı ve bu görev için Sayın de Mistura’yı tayin etti” ifadeleri kullanıldı.

Muhalifler Soçi’yi boykot etti

Bu arada, Suriyeli muhaliflerin oluşturduğu Müzakere Yüksek Komitesi (MYK), Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Soçi'de 29-30 Ocak'ta yapılacak Ulusal Diyalog Kongresi'ni boykot etme kararı aldığını duyurdu.

Suriye Müzakere Komisyonu'nun, resmi twitter hesabından yapılan açıklamada, "Birleşmiş Milletler (BM) ve Suriye'ye ile bağlantısı olan ülkelerle yapılan müzakere maratonunun ardından Suriye Müzakere Komisyonu'nun Soçi'deki toplantıya katılmamaya karar verdiği” belirtildi.

Suriyeli muhalif gruplar daha önce Soçi'ye katılma konusundaki kararı Viyana görüşmelerinde Suriye hükümetinin vereceği tavizlere göre alacaklarını açıklamıştı.

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