Mülteci çocuklara Sırplardan istismar

Çocukların cinsel istismardan korumak için mücadele eden Lanzarote Komitesi, yayımlandı son raporda Macaristan hükmetine, sınırda bulunan ve özellikle yalnız kalan çocuk mültecilerin korunması için önemli tavsiyelerde bulundu: "Macaristan’a ulaşmak için transit bölgeden geçmek isteyen birçok çocuk, Sırbistan’da bekleme listelerinin nasıl yapıldığına ilişkin bize endişe verici şeyler söyledi. Transit bölgeden, günlük sadece 5 çocuğun geçmesine izin veriliyor. Asıl kaygı verici durumsa, liste başına geçmek isteyen çocukların, sınırda cinsel istismara maruz kalmaları. Bize bu yönde birçok şikayet geldi."

Geçtiğimiz yıl, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNICEF, Akdenizi geçmeye çalışan binlerce çocuğun şiddete ve cinsel istismara maruz kaldığını açıklamıştı.

HABER MERKEZİ