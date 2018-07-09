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Mültecilere limanları kapattılar

İtalya İçişleri Bakanı Salvini, mülteci gemilerine limanların kapatılacağını duyurdu. İtalya'ya gelen mülteci sayısı yılın ilk yarısında yüzde 80 oranında azaldı

09 Temmuz 2018 Pazartesi 17:25
Mültecilere limanları kapattılar

İtalya uluslararası kurtarma çalışmalarına katılan gemilerin de limanlarına yanaşmasını yasaklamak istiyor. İtalya İçişleri bakanı Matteo Salvini hafta sonunda Twitter hesabından, Perşembe günü İnnsbruck'ta yapılacak olan Avrupa Birliği İçişleri Bakanları buluşmasında konuyu gündeme getireceğini duyurdu.

Aynı zamanda aşırı sağcı Kuzey Birliği (Lega Nord) partisinin genel başkanı da olan Salvini, daha önceki İtalyan hükümetlerinin bütün gemilerin göçmenleri İtalya'da boşaltmasını öngören anlaşmalar imzaladığını öne sürdü. Salvini, "Akdeniz'deki uluslararası misyonlarla" tam olarak neyi kastettiğini açıklamadı.

Bu görevler arasında AB'nin mülteci teknelerine erişmek ve insan kaçakçılarını yakalamak üzere başlattığı Sophia misyonu da bulunuyor. İtalya'nın komutasındaki Sophia'nın genel karargâhı Roma'da kurulmuştu. İtalya hükümeti özel kurtarma örgütlerine ait gemilerin limanlarına yanaşmasını yasaklamıştı. Akdeniz'de 234 mülteciyi kurtaran Alman ‘Lifeline' adlı yardım örgütünün aynı adı taşıyan gemisi İtalya'dan izin alamadığı için günlerce açık denizde seyrettikten sonra haziran ayı sonlarında Malta'ya yanaşabilmişti. Geminin kaptanı hakkında kovuşturma başlatılmıştı.

630 mülteci taşıyan ‘Aquarius' adlı Fransız gemisi de İtalya'dan geri çevrildikten sonra İspanya mültecilerin karaya çıkmasına izin vermişti. İtalya hükümeti yılın ilk altı ayında ülkeye 11 bini Libya çıkışlı olmak üzere 16 bin 700 göçmenin geldiğini ve sayının 2017'ye nispeten yüzde 80 oranında azaldığını duyurdu. İçişleri Bakanı Salvini İtalya'da karaya çıkan göçmen sayısının sıfırlanacağını açıklamıştı.
DIŞ HABERLER

Son Güncelleme: 09.07.2018 17:26
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